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Giriş Tarihi: 31.1.2023 14:01 Son Güncelleme: 31.1.2023 14:09

Muğla'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 tutuklu

Muğla’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 tutuklu

Muğla Köyceğiz'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, dört ay süren istihbari çalışmalar sonucu, suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüpheliler tespit edildi. Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye icra edilen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan 14 şüpheli tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli makamlarca 12 şüpheli tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Muğla'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 tutuklu
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