Muğla Valiliğinden Akbelen açıklaması: Ağaç kesilmeyecek, izinsiz kurulan çadırlar kaldırılıyor

Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkiindeki ormanlık alandaki çalışmalarla ilgili Muğla Valiliğinden açıklama geldi. Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki sahada özel mülkiyete izinsiz kurulan konteyner ve çadırların tahliye edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Milas ilçesi Akbelen Mevkiinde, Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan sahada ve özel mülkiyete konu olan arazide izinsiz olarak kurulan konteyner ve çadırlar, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri çerçevesinde, özel mülkiyet sahibinin başvurusu üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Milas Kaymakamlığı görevlileri tarafından güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle kaldırılarak tahliye işlemleri gerçekleştirilmektedir"

AĞAÇ KESİLMİYOR, İZİNSİZ KURULAN YAPILAR KALDIRILIYOR

Kamuoyunda ağaç kesileceğine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Kamuoyunda ağaç kesileceğine yönelik iddialar ve haberler gerçeğini yansıtmamakta olup, yapılan çalışmalar izinsiz olarak kurulan yapıların kaldırılması ve tahliyesine yöneliktir. Ortaya atılan asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.