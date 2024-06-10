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Giriş Tarihi: 10.6.2024 15:15 Son Güncelleme: 10.6.2024 15:54

Muğla Valiliği'nden orman yangını uyarısı

Muğla Valiliği, il genelinde sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisini arttıracağını bu yüzden, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla Valiliği’nden orman yangını uyarısı

Muğla Valiliği, il genelinde sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisini arttıracağını bu yüzden, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi. Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması. Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması. Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması. Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunması. Önümüzdeki günlerde özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Muğla Valiliği'nden orman yangını uyarısı
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