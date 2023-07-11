Muğla Valiliğinden sıcak ve yangın uyarısı

Muğla Valiliği, son günlerde artan hava sıcaklıkları dolayısıyla uyarılarda bulundu. Sıcaklıkların artacağı öngörüldüğü belirtilen açıklamada, herhangi bir yangına sebebiyet verilmemesi için vatandaşlardan, çevreye karşı duyarlı olmaları hatırlatıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli Vatandaşlarımız; Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizin sıcak hava dalgası etkisine gireceği, sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgârın etkisini arttıracağı öngörülmektedir.
YASAKLANAN ORMANLIK ALANLARA GİRİLMEMELİ
Bu nedenle; Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi. Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması. Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması. Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması.