Muğla Valiliğinden sıcak ve yangın uyarısı

YASAKLANAN ORMANLIK ALANLARA GİRİLMEMELİ

Bu nedenle; Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi. Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması. Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması. Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması.