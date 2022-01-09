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Giriş Tarihi: 9.1.2022 21:24 Son Güncelleme: 9.1.2022 21:37

Muğla Valiliği'nden yağış uyarısı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla Valiliği’nden yağış uyarısı

Muğla genelinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Muğla Valiliğinden şiddetli yağış uyarı yapıldı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Muğla'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Bazı mahallelerde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü. Su baskını ve taşkınlar yaşandı. Denizin rengi kahverengiye büründü.
Marmaris ve Bodrum'da toplam 121 su baskını meydana geldi, 65 kanalizasyon taşması yaşandığı bildirildi. Ekipler, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Muğla Valiliği şiddetli sağanak yağış için uyarıda bulundu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Muğla il genelinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Gökova Körfezi çevrelerinde şiddetli (76-100kg/ m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

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Muğla Valiliği'nden yağış uyarısı
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