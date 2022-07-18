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Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:58 Son Güncelleme: 18.7.2022 12:27

Muğla Valisi Tavlı’dan Datça'ya geçmiş olsun ziyareti

Muğla Valisi Orhan Tavlı 13 Temmuz'da Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nde çıkan ve 24 saat içerisinde kontrol altına alınan orman yangının ardından bugün tekrar Mesudiye mahallesine inceleme ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla Valisi Tavlı’dan Datça’ya geçmiş olsun ziyareti

Muğla Valisi Orhan Tavlı 13 Temmuz'da Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nde çıkan ve 24 saat içerisinde kontrol altına alınan orman yangının ardından bugün tekrar Mesudiye mahallesine inceleme ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan ve Mesudiye Muhtarı Cüneyt Aydeniz ile birlikte zarar gören alanlarda ve binalarda yapılan hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Orhan Tavlı evleri ve arazileri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Vali Orhan Tavlı Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu, el birliği ile vatandaşlarımızın yaralarının sarılacağını söyledi.

Mesudiye Muhtarlığında da vatandaşlarla bir araya gelen Vali Orhan Tavlı "Önemli olan can kaybının olmamasıydı. Diğer herşeyin telafisi var. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında. Hasar tespit çalışmaları tamamladı. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları karşılandı. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için her adımın takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın yaralarını hızla saracağız" ifadelerini kullandı.

Orman yangınının karadan ve havadan yapılan etkin mücadele sayesinde 24 saatte kontrol altına alındığını belirten Vali Orhan Tavlı "Orman Yangını ile mücadele sürecindeki destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'ya, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi'ye ve Bakanlarımıza, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer'e Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e Muğla Milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'e, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza, devletimizin tüm kurumlarına, Belediyelerimize, STK ve gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza ayrıca yangınla mücadelede kamuoyuna yalan yanlış bilgi vererek olumsuz algı oluşturmaya, moral bozmaya çalışanlara rağmen gece gündüz demeden havadan ve karadan yüreğiyle, gayretiyle, cansiperane azimleriyle destek verenlere şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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Muğla Valisi Tavlı’dan Datça'ya geçmiş olsun ziyareti
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