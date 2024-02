Muğla ve Aydın’da 30 milyon TL ORKÖY Desteği

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde ORKÖY çalışmaları kapsamında orman köylüsüne destek çalışmaları devam ediyor. Muğla ve Aydın illerinde 2023 yılı ORKÖY destekleri kapsamında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, traktör ve fenni arıcılık alanında orman köylülerine 30 milyon TL destek sağlandı. Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, orman köylülerinde yaşayan vatandaşların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla ORKÖY kredi desteği sağladıklarını belirterek, ORKÖY kredilerinin yüzde 20'sinin hibe geri kalan yüzde 80'lik kısmının faizsiz geri ödeme şeklinde verildiğini söyledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla ilinde 69 aileye 15 milyon 230 bin TL, Aydın ilinde ise 148 aileye 15 milyon TL ORKÖY kredi desteği sağlandı. Muğla ve Aydın illerinde toplamda 217 aileye 30 milyon 230 bin TL ORKÖY kredi desteği verildi.

Muğla ve Aydın illerinde verilen Orköy desteklerinin alan ve adetlerine göre dağılımı şöyle oldu;

- Aydın ilinde 137 ve Muğla ilinde 24 olmak üzere her aileye 2 baş şeklinde 161 aileye süt sığırcılığı alanında kredi desteği verildi.

- Aydın ilinde 10 ve Muğla ilinde 17 olmak üzere her aileye 30'ar kovan şeklinde 27 aileye fenni arıcılık alanında kredi desteği verildi.

- Muğla ilinde 21 ve Aydın ilinde 1 adet olmak üzere her aileye 1 traktör şeklinde 22 aileye traktör kredisi verildi.

- Muğla ilinde aile başı 30'ar adet olmak üzere 6 aileye süt koyunculuğu kredisi verildi.

- Muğla ilinde 1 aileye üretim çalışmalarında kullanılan tomruk çekme tamburu verildi.