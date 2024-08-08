Muğla ve Aydın’da alevlerle mücadele sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesi, Sekköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 15.15'de çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gece rüzgarın artmasıyla alevlerin yaklaştığı Çakırılan Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken karadan söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy'de dün saat 14.30'da başlayan orman yangınında ise alevler Söke ilçesinin Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaştı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.