Muğla’da 1001 kaçak göçmen yakalandı

Yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, son 15 günde operasyonlar gerçekleştirildi. Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 1001 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, ülkelerine iade işlemleri için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Organizatör olduğu değerlendirilen 24 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş ve 13 şüpheli tutuklandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 11 araç, 1 bot ve 1 motor ele geçirildi.