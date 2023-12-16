Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da 1001 kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 16.12.2023 16:34 Son Güncelleme: 16.12.2023 16:37

Muğla’da 1001 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’da yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında son 15 günde yapı lan operasyonlarda 1001 kaçak göçmen yakalandı, 13 organizatör şüphelisi yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da 1001 kaçak göçmen yakalandı

Yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, son 15 günde operasyonlar gerçekleştirildi. Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 1001 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, ülkelerine iade işlemleri için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Organizatör olduğu değerlendirilen 24 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş ve 13 şüpheli tutuklandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 11 araç, 1 bot ve 1 motor ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı! Eş zamanlı baskınlarda otomatik silah ve tabanca ele geçirildi
Meteoroloji'den peş peşe İstanbul ve İzmir dahil 17 kente uyarı
Meteoroloji uyarmıştı: Hava bir anda buz kesti! Kar İstanbul sınırına dayandı
6 yıllık evlilik tek celsede bitti
Son dakika: Katil İsrail Gazze'de 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Vurun abalıya
MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Adayları kısa sürede açıklayacağız
İyi Parti’nin ödenmeyen ittifak faturası ve CHP’nin asıl zorluğu
SON DAKİKA: Meral Akşener'den misilleme geliyor! CHP'li isim İYİ Parti'ye katılıyor! Kritik görüşme en geç pazartesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da 1001 kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA