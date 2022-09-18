Muğla’da 14 yaşındaki çocuk avlanırken hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Eşen mahallesi Çaybaşı mevkiinde Batuhan Kösem (14) ve B.C.(18) av tüfeğiyle avlanmaya gitti. Çaybaşı mevkiinde 14 yaşındaki Kösem, motosikleti ile tarlada hareket etti. Kösem, elinde tüfekle motosikletle seyir halinde tarlada ilerlerken tarlanın tümsek kısımlarında dengesini kaybedince yere düştü.

Kösem, elinde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu gögüs kısmından yaralandı. Yanında bulunan arkadaşı B.C'in ihbarı üzerine olay yerine gelen ailesi hemen Kösem'i kendi imkanları ile hastaneye götürmek için araca taşıdı. Hastaneye kaldırılan Kösem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hattını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.