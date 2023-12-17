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Giriş Tarihi: 17.12.2023 21:34

Muğla'da 15 günde 1001 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla ve ilçelerinde, 15 günde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1001 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı.

AA
Muğla’da 15 günde 1001 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 1-15 Aralık tarihlerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1001 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 11 araç, 1 bot ve 1 motor ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Muğla'da 15 günde 1001 düzensiz göçmen yakalandı
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