Muğla’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Muğla Valiliğince Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Şehitlerini Anma yol yarışına start verildi. Daha sonra Menteşe'de çevre yolu üzerinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, il protokolü ve orman personeli birlikte fidan dikti.
İl merkezinde bulunan şehitlikler ziyaret edildi. Etkinliklere Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.
15 Temmuz şehitleri ruhuna dualar okundu. Yine şehitler için Kurşunlu Camii'nde Mevlid-i Şerif Programı düzenlendi. FETÖ yapılanmasının daha etkili anlatılması için çeşitli anma etkinlikler düzenlendi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonu Milli Birlik paneli yapıldı. Şiirler okundu, video-film gösterimleri izletildi, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Turnuvalar düzenlendi.