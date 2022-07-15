Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Giriş Tarihi: 15.7.2022 17:02 Son Güncelleme: 15.7.2022 17:18

Muğla’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Muğla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehitlikler ziyaret edildi, dualar okundu. Fidan dikimi gerçekleştirildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Muğla Valiliğince Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Şehitlerini Anma yol yarışına start verildi. Daha sonra Menteşe'de çevre yolu üzerinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, il protokolü ve orman personeli birlikte fidan dikti.

İl merkezinde bulunan şehitlikler ziyaret edildi. Etkinliklere Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.

15 Temmuz şehitleri ruhuna dualar okundu. Yine şehitler için Kurşunlu Camii'nde Mevlid-i Şerif Programı düzenlendi. FETÖ yapılanmasının daha etkili anlatılması için çeşitli anma etkinlikler düzenlendi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonu Milli Birlik paneli yapıldı. Şiirler okundu, video-film gösterimleri izletildi, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Turnuvalar düzenlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU? | 15 Temmuz 2022 Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, sürekli olarak duruyor hatası nedir, ne zaman düzelir, düzeldi mi, giriş yapılıyor mu?
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, ne zaman ödenecek? Enflasyon farkı sonrası memur ve memur emeklisi maaş ödeme tarihleri 2022!
YKS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS ile TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları sorgulama ekranı
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir?
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte 15 temmuz 2022 toplu taşıma ücret tarifesi!
SON DAKİKA: CHP'li vekil sordu, Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayıyım! Şimdi gözler 6'lı masada...
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Sağlıkta güvenlik için yeni adımlar...
Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz 2022 bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo dağıtım yapıyor mu, kapalı mı, tatil mi?
Son dakika: ABD'den skandal karar! F-16 satışında Yunanistan'a boyun eğdiler
15 Temmuz sözleri ve mesajları 2022: Türk bayraklı, duygu dolu, anlamlı 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü mesajları, sözleri ve fotoğrafları
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA