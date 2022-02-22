Muğla’da 22.02.2022 çılgınlığı

Muğla'da evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, evlendirme dairelerine akın etti. Bin yılda bir denk gelen 22.02.2022 tarihini fırsat bilen çiftler nikah kıydırmak için aylar öncesinden başvuru yaptı. Fethiye'de 20, Bodrum'da 10 çift, özel günde hayatlarını birleştirdi.

Bu özel tarihi unutulmaz kılabilmek için seçen çiftler, 22.02.2022 tarihinin kendilerine uğur getirmesini diledi. Evlendirme dairesi görevlileri, işlemleri yetiştirmek ve nikahların kıyılmasını sağlamak için gün boyu yoğun mesai harcadı. Nikahı kıyılan çiftler mutluluktan adeta uçarken "çok mutluyuz akıllarda kalması için bugünü özel olarak seçtik" ifadelerini kullandılar.

Muğla'da yaşayan ünlü oyuncu Gülnihal Demir Seydikemer de bir çiftin mutluluğuna şahitlik etti.