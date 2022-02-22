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Giriş Tarihi: 22.2.2022 18:32 Son Güncelleme: 22.2.2022 18:39

Muğla’da 22.02.2022 çılgınlığı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da 22.02.2022 çılgınlığı

Muğla’da evlilik yıldönümlerinin daha fazla akıllarda kalmasını isteyen çiftler, 22.02.2022 tarihine gün almak için evlendirme dairelerine akın etti.

Muğla'da evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, evlendirme dairelerine akın etti. Bin yılda bir denk gelen 22.02.2022 tarihini fırsat bilen çiftler nikah kıydırmak için aylar öncesinden başvuru yaptı. Fethiye'de 20, Bodrum'da 10 çift, özel günde hayatlarını birleştirdi.

Bu özel tarihi unutulmaz kılabilmek için seçen çiftler, 22.02.2022 tarihinin kendilerine uğur getirmesini diledi. Evlendirme dairesi görevlileri, işlemleri yetiştirmek ve nikahların kıyılmasını sağlamak için gün boyu yoğun mesai harcadı. Nikahı kıyılan çiftler mutluluktan adeta uçarken "çok mutluyuz akıllarda kalması için bugünü özel olarak seçtik" ifadelerini kullandılar.

Muğla'da yaşayan ünlü oyuncu Gülnihal Demir Seydikemer de bir çiftin mutluluğuna şahitlik etti.

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Muğla’da 22.02.2022 çılgınlığı
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