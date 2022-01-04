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Giriş Tarihi: 4.1.2022 16:47

Muğla'da 250 bin liralık cep telefonu çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi

İHA
Muğla’da 250 bin liralık cep telefonu çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde vitrin camını kırarak girdikleri elektronik mağazasında 250 bin lira değerinde 8 cep telefonu ve aparatlarını çaldığı iddia edilen 2 kardeş polis asayiş ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Muğla Marmaris'teki olay, 18 Aralık 2021 Cumartesi akşamı Tepe Mahallesi'nde bir elektronik eşya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinin camını kırarak içeri giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 8 tane cep telefonu ve aparatlarını çalan kişiler kayıplara karıştı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine geldikleri işyerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, içlerinde soyulan işyerinin de bulunduğu 13 ayrı iş yerinin kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı yaptığı öne sürülen Y.G.T.(18) ve kardeşi M.Ö.T.'nin (17) eşkalini tespit etti. Asayiş ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındıktan sonra savcılık talimatı ile alınan arama kararı ile iki kardeşin kaldığı düşünülen üç farklı adrese baskın düzenlendi. Kardeşlerin yakalandıkları evde yapılan aramalarda 6 tane cep telefonu ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Suça sürüklenen çocuk M.Ö.T. ile ağabeyi Y.G.T. nöbetçi avukat ve pedagog aracılığıyla verdikleri ifadelerinde üzerlerine atılan suçlamaları kabul ederek telefonlardan 2 tanesini İzmir'e giderek sattıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.G.T. ve kardeşi M.Ö.T., 'nitelikli hırsızlık' iddiası ile Marmaris Adliyesi'ne sevk edilirken, 2 kişi de çalıntı mal alışverişi hakkında gözaltına alındı.
İki kardeşin adliyeye çıkarıldığı anda görüntü almaya çalışan basın mensuplarını engelleyen akrabaları, "çekmeyin, çekmeniz yasak" diyerek tepki gösterdi. Araya giren polis ekipleri şahısları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.

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Muğla'da 250 bin liralık cep telefonu çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi
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