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Giriş Tarihi: 9.3.2025

Muğla’da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda, 3 Mart'ta Bodrum'da bir otelde yapılan denetimler neticesinde, göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli tutuklandı.
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Muğla’da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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