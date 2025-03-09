Muğla’da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda, 3 Mart'ta Bodrum'da bir otelde yapılan denetimler neticesinde, göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli tutuklandı.