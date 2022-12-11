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Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:15 Son Güncelleme: 11.12.2022 11:23

Muğla’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Ula ilçesinde saat 02.29’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ula’daki depremin ardından bu kez Datça 4,2 büyüklüğünde yeni bir depremle sarsıldı. Her iki depremden dolayı olumsuz bir durum yaşanmadı.

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Muğla’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla peş peşe iki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 02.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 4.6 kilometre derinliğinde oluşan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Ula'daki depremin ardında saat 04.59'da Datça'ya 335 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin, 7,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Her iki depremden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Muğla’da 4,2 büyüklüğünde deprem
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