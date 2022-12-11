Muğla’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla peş peşe iki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 02.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 4.6 kilometre derinliğinde oluşan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Ula'daki depremin ardında saat 04.59'da Datça'ya 335 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin, 7,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Her iki depremden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.