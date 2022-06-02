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Giriş Tarihi: 2.6.2022 11:12 Son Güncelleme: 2.6.2022 11:22

Muğla’da 81 düzensiz göçmen yakalandı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Muğla’da 81 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde, 81 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı 6 şüpheli yakalandı.

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi. Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yapılan kontrollerde 5 araçta 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan aramalarda, 17 şambrel, 4 hava pompası, 1 şişme yelek ve 1 adet şişme bot ele geçirildi. Göçmenleri kaçırmaya çalışan şüpheliler E.Ç., N.G., M.K., Ö.K., G.G. ve R. A. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 göçmen kaçakçısı şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Muğla’da 81 düzensiz göçmen yakalandı
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