Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da 84 düzensiz göçmen yakalandı: 3 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:52

Muğla'da 84 düzensiz göçmen yakalandı: 3 şüpheli gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekne içerisinde 84 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. 3 kişi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

İHA
Muğla’da 84 düzensiz göçmen yakalandı: 3 şüpheli gözaltında

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-35) bölgeye hareket etti.

84 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 84 düzensiz göçmen yakalandı.

3 GÖZALTI

Teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Özhaseki'den İstanbul'a özel kentsel dönüşüm açıklaması: 1 milyon konut yapacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan 'Milli Beka' vurgusu! Teröristleri inlerinde imha ediyoruz
Mürekkebi kurumadan ‘zam’ demeye başladılar!
Terör örgütü PKK/YPG ile ABD'den "Lobicilik" anlaşması!
Süper Kupa Finali ATV'de! Dev derbi öncesi özel yayınlar | Ronaldo davet edildi...
İlla bir şeyler yasaklanacaksa yasak istemek yasaklansın
Son dakika: MSB tüm soruları tek tek cevapladı! "Girilemez denilen yerler artık kontrol altında"
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Savcılıktan ders gibi iddianame! Katliamın gerekçesi olamaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da 84 düzensiz göçmen yakalandı: 3 şüpheli gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA