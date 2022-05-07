Muğla’da akılalmaz olay! ’Şeytan doldurur mu?’ dedi sonrası korkunç...



'VİCDAN AZABI YAŞIYORUM, BİLEREK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM'

Jandarma, Abdullah Darakcı ile Çoban E.D.'yi gözaltına aldı. Darakcı, jandarmadaki ifadesinde, "Ahmet ile çoban arkadaşın kulübesinde sohbet ediyorduk. E.D. dışarıdayken, kulübedeki tüfeği alarak, merakımdan havaya bir el ateş ettim. Tüfeği Ahmet'e doğrultarak, 'Şeytan doldurur mu?' dedim. Vurursun, vuramazsın diye şakalaştığımız sırada, içerisinde fişek olmadığını düşündüğüm tüfeği ateşledim. Ne olduğunu anlayamadım. Bir süre kendime gelemedim. Üzüntü içerisindeyim, vicdan azabı yaşıyorum. Bilerek hiçbir şey yapmadım" dedi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Abdullah Darakcı tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.