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Giriş Tarihi: 1.1.2022 13:30

Muğla'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişiyi itfaiye kurtardı

AA
Muğla’da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişiyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karaçalı Mahallesi Şehit Hamza Atakul Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında elektrik sobasından kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekipler, yoğun dumanın sardığı apartmanda bulunan 15 kişiyi merdivenli araç ile tahliye etti.

112 Acil Servis ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 15 kişiden 8'i ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen 7 kişinin tedavisi sürüyor.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.

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Muğla'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişiyi itfaiye kurtardı
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