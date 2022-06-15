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Giriş Tarihi: 15.6.2022 18:27 Son Güncelleme: 15.6.2022 18:57

Bir kamyonette 96 düzensiz göçmen yakalandı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Bir kamyonette 96 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’da yasa dışı yollardan umut yolculuğuna çıkan göçmenlerin dramı devam etti. Yunanistan ve İtalya’ya kaçırılmak istenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 96 düzensiz göçmen, Yatağan’da bir kamyonette yakalandı.

Muğla genelinde göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi, düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması ve organizatörlerin yakalanması maksadıyla çalışma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan ve İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi edinildi. Yatağan ilçesi Kafacakaplancık Mahallesinde kamyonet içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 86 Afgan, 8 İran ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 96 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Bir kamyonette 96 düzensiz göçmen yakalandı
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