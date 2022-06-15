Bir kamyonette 96 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla genelinde göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi, düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması ve organizatörlerin yakalanması maksadıyla çalışma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan ve İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi edinildi. Yatağan ilçesi Kafacakaplancık Mahallesinde kamyonet içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 86 Afgan, 8 İran ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 96 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.