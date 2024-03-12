Muğla’da çeşitli suçlardan bin 813 şüpheli yakalandı

Muğla'da suç ve suçlularla mücadele etmek ve suç işleyen şahısları en kısa sürede adalete teslim etmek amacıyla 01.01.2024 – 12.03.2024 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 702 kişi ve çeşitli suçlardan ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı bulunan 1.111 kişi olmak üzere toplam 1.813 kişi yakalandı. Buna göre Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek, Dolandırıcılık, Resmî Belgede Sahtecilik vb. suçları başta olmak üzere 40 ayrı dosyadan toplamda 52 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 27 Şubat'ta itibaren aranmakta olan şahıs, 5 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek, Dolandırıcılık, Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık, 6136 SKM vb. suçlarından 7 ayrı dosyadan toplamda 39 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 18. Eylül 2023 tarihinden itibaren aranan şahıs, 6 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla genelinde emniyet ve asayişi sağlamak, suçu ortaya çıkarmak ve suçluları adalete teslim etmek için Muğla'mızın huzuru, Türkiye'nin huzuru için gece gündüz çalışmaya devam edileceği bildirildi.