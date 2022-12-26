Muğla’da çifte acı: Doğuma bir hafta kala bebeği ile birlikte hayatını kaybetti

Yürekleri yakan olay, Hacıbayramlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hamile genç kadın Kübra Tavas'tan bir süre haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek eve geldi. Tavas'ı yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölge bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tavas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Tavas'ın yakınları yasa boğulurken, kalp krizinden vefat ettiği ihtimali üzerinde durulan Tavas'ın doğum yapmasına bir hafta kaldığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.