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Giriş Tarihi: 26.12.2022 14:24

Muğla'da çifte acı: Doğuma bir hafta kala bebeği ile birlikte hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 25 yaşındaki hamile bir kadın doğuma bir hafta kala evinde ölü olarak bulundu...

İHA
Muğla’da çifte acı: Doğuma bir hafta kala bebeği ile birlikte hayatını kaybetti
Yürekleri yakan olay, Hacıbayramlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hamile genç kadın Kübra Tavas'tan bir süre haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek eve geldi. Tavas'ı yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölge bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tavas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Tavas'ın yakınları yasa boğulurken, kalp krizinden vefat ettiği ihtimali üzerinde durulan Tavas'ın doğum yapmasına bir hafta kaldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Muğla'da çifte acı: Doğuma bir hafta kala bebeği ile birlikte hayatını kaybetti
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