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Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:43 Son Güncelleme: 14.12.2023 12:29

Muğla’da çıntar mantarı toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu

Muğla’da 12 Aralık’ta Yılanlı Dağına çıntar toplamaya giden ve kaybolan 77 yaşındaki Fatma Avcı ölü olarak bulundu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da çıntar mantarı toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu

Muğla'da Menteşe'de 12 Aralık Salı günü Yılanlı Dağı'na Fatma Avcı (77) ve yakınları çıntar mantarı toplamaya gitti. Saat 11.00 sıralarında mantar topladığı sırada yakınlarının yanından ayrılan yaşlı kadın uzun süre geri dönmedi. Avcı'nın sağlık durumundan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye; jandarma ve komando ekipleri, jandarmaya bağlı iz sürme köpeği, AFAD ekipleri, MAG AME ile NAK arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekiple Avcı'yı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, arama çalışmaları sonucunda Avcı'yı ölü olarak buldu.

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Muğla’da çıntar mantarı toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu
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