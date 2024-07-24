Muğla’da damat dehşeti! Kayınvalide ölümle pençeleşiyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Seçil Acar ve eşi Mustafa Acar arasında 19 Temmuz'da akşam saatlerinde tartışma çıktı. Çift arasındaki problemi çözmek için Seçil Acar'ın annesi 64 yaşındaki Hatice Uryan ve 68 yaşındaki babası İlhan Uryan devreye girdi. Bu kez de eve gelen Uryan çifti ile damat Mustafa Acar arasında anlaşmazlık çıktı. Acar, eşinin annesi Hatice Uryan ve babası İlhan Uryan'ı darbetti. Çiftin uzuvları, yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanmalar oluştu.

Seçil Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Hatice Uryan ve eşi İlhan Uryan hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DAMAT TUTUKLANDI, KAYINVALİDE ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

Jandarma, olayın ardından Mustafa Acar'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Acar, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kayınvalide Hatice Uryan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.