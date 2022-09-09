Muğla’da dev uyuşturucu operasyonu! 36 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile mücadele kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 3 ay süren çalışma yapıldı. İstihbari çalışmalar sonucunda, Ula ilçesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde 14 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu, kokain, ketamin, kannabinoid (bonzai), sihirli mantar, 6 öğütme aparatı, 3 hassas terazi, içerisinde uyuşturucu bulunan çelik kasa, 22 sentetik ecza, 41 uyuşturucu emdirilmiş filtre, 5 uyuşturucu emdirilmiş küp şeker, 4 kullanma aparatı, 6 uyuşturucu emdirilmiş makarna, 6 özel üretim hibrit skunk tohumu, 8 uyuşturucu emdirilmiş kurabiye, 11 cep telefonu, 4 flaş bellek ele geçirildi.