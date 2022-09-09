Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da dev uyuşturucu operasyonu! 36 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 9.9.2022 15:37 Son Güncelleme: 9.9.2022 15:38

Muğla’da dev uyuşturucu operasyonu! 36 şüpheli gözaltına alındı

Muğla’da dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ve emniyetin 3 aylık çalışması sonucunda düzenlenen operasyonlar 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da dev uyuşturucu operasyonu! 36 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile mücadele kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 3 ay süren çalışma yapıldı. İstihbari çalışmalar sonucunda, Ula ilçesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde 14 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu, kokain, ketamin, kannabinoid (bonzai), sihirli mantar, 6 öğütme aparatı, 3 hassas terazi, içerisinde uyuşturucu bulunan çelik kasa, 22 sentetik ecza, 41 uyuşturucu emdirilmiş filtre, 5 uyuşturucu emdirilmiş küp şeker, 4 kullanma aparatı, 6 uyuşturucu emdirilmiş makarna, 6 özel üretim hibrit skunk tohumu, 8 uyuşturucu emdirilmiş kurabiye, 11 cep telefonu, 4 flaş bellek ele geçirildi.

Faaliyetin başlamasından bu zamana kadar geçen dönem içerisinde 36 şüpheli, çok miktarda ve cinste uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Muğla’da dev uyuşturucu operasyonu! 36 şüpheli gözaltına alındı
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