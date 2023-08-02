Muğla’da doğalgaz yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı

Muğla'nın Ula İlçesi Sakar Geçidi'nde, doğalgaz yüklü kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yaklaşık 50 metre yükseklikten Akyaka Mahallesi girişine düştü. Kamyonun sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şoför ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.
Kamyonun doğalgaz yüklü olması ve sızıntı olması nedeniyle bölgede büyük güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ile jandarma ekipleri kazanın yaşandığı bölgede bekleyişini sürdürürken, firmanın Antalya'dan ekip göndereceği öğrenildi.
Akyaka Mahalle girişi, güvenlik nedeniyle trafiğe kapandı.