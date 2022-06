Muğla’da ‘Dümen’ operasyonu! 12 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, örgütlü şekilde mali suç işleyen gruplara yönelik 43 ilde eş zamanlı Dümen operasyonu başlatttı.

LİMAN BAŞKANLIĞINDA RÜŞVET

Operasyon kapsamında Marmaris'te rüşvet suçundan Marmaris Liman Başkanlığında çalışan B.T., O.D., G.G. ile aracılık eden A.Ö. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alındı.



Milas'ta ise suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından holding sahibi İ.B. ve çalışanları, M.Y., E.T., E.T., D.U gözaltına alındı.

Bodrum'da nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarından rent a car işletmecisi A.D. gözaltına alındı.

Menteşe'de parada sahtecilik suçundan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenci olan yabancı uyruklu F.O., ilgili Cumhuriyet Savcılıklarından alınan kararlarla gözaltına alındığı bilgisi alındı.





Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile, dolandırılan kişilere ait kişisel verilerin, senetlerin, banka cüzdanlarının ayrıca rüşvet ve dolandırılan şahıslara ait ajandaların ele geçirildiği öğrenildi.