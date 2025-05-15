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Giriş Tarihi: 15.5.2025 22:09 Son Güncelleme: 15.5.2025 22:10

Muğla’da engelli bireylere temsili askerlik töreni

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nda Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik töreninde, 64 engelli birey bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Tören, duygu dolu anlara sahne oldu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da engelli bireylere temsili askerlik töreni

Muğla'da Engelliler Haftası kapsamında, çok sayıda farkındalık etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede düzenlenen etkinliklere engelli bireyler, aileleri ve gönüllüler yoğun ilgi gösterdi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Aralarında 12 kızın da bulunduğu 64 bedensel ve zihinsel engelli birey için düzenlenen temsili askerlik yemin töreni, aileler ve protokol üyeleri için unutulmaz anlar yaşattı. Üniformalarını giyen engelli bireyler tören alanında yerlerini aldı. Ailelerin gözyaşlarına hâkim olamadığı yemin töreni, büyük bir coşku ve gururla icra edildi. Törende engelli bireylere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Askeri marşlar eşliğinde düzenlenen geçit töreniyle birlikte motosikletli polis timleri, ellerinde Türk bayraklarıyla geçiş yaptı. Etkinlik boyunca Jandarma Köpek Timi'nin gerçekleştirdiği itaat ve engel aşma gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı.

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Muğla’da engelli bireylere temsili askerlik töreni
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