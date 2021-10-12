Muğla’da eşini öldürdüğü iddiasıyla Suriye uyruklu kadın ile bir kişi tutuklandı

Kumluova Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katından bir kişinin düştüğünü görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suriye uyruklu Samer Al M.'nin (33) boğazına aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, aralarında çıkan tartışma sonucu kocasını bıçakladığı iddiasıyla Reyem Eslemen M. (36) ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Suriyeli Velid K'yi (30) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.