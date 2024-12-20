Muğla’da eşini öldüren koca cezaevinde hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 26 Ağustos'ta bir kırtasiyede kasiyer olarak çalışan Senem Kırık (40), kendisine şiddet uygulayan eşi Muhittin Kıvrık (43), hakkında, 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından da boşanmak istediğini bildirdi. Boşanmak istemeyen Muhittin Kıvrık, dün sabah konuşma bahanesiyle eşini aracına bindirdi. Orhaniye Mahallesindeki Akasya Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde konuşmaya başlayan çift arasında tartışma çıktı.

Ancak araçtaki sopayı alıp peşinden koştuğu eşinin başına vurarak yaralayan Muhittin Kıvrık, ardından da karnından bıçakladı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Senem Kıvrık, hayatını kaybetmişti. Belediyede ambulans şoförü olarak çalışırken 15 gün önce işten ayrıldığı öğrenilen Muhittin Kıvrık'ın ise ormanlık alana kaçtığı belirlendi. Jandarma ve polis ekipleri, saldırganı yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı.

Kıvrık, ekiplerin çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Kıvrık, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgilere göre cezaevinde bulunan Muhittin Kıvrık'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.