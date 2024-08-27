Muğla’da eşinin katlettiği kadın son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve bir kırtasiyede kasiyer olarak çalışan Senem Kırık (40), kendisine şiddet uygulayan eşi Muhittin Kıvrık (43), hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından da boşanmak istediğini bildirdi. Boşanmak istemeyen Muhittin Kıvrık, dün sabah konuşma bahanesiyle eşini aracına bindirdi. Orhaniye Mahallesindeki Akasya Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde konuşmaya başlayan çift arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, araçtan inen Senem Kıvrık, kaçmak istedi.

Ancak araçtaki sopayı alıp peşinden koştuğu eşinin başına vurarak yaralayan Muhittin Kıvrık, ardından da karnından bıçakladı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Senem Kıvrık, hayatını kaybetti. Belediyede ambulans şoförü olarak çalışırken 15 gün önce işten ayrıldığı öğrenilen Muhittin Kıvrık'ın ise ormanlık alana kaçtığı belirlendi. Jandarma ve polis ekipleri, saldırganı yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı. Kıvrık, ekiplerin çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Cinayette kullandığı bıçak da ekipler tarafından ele geçirildi. Kıvrık'ın yarın öğleden sonra vereceği ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Talihsiz kadının bıçakla öldürüldüğü dehşet anlarının da görüntüleri ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan Kıvrık, adliyeye sevk edildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kıvrık'ın cenaze töreni Menteşe'deki Kurşunlu Camii'nde düzenlendi. Törene, binlerce kadın katıldı. Tabutuna çok sayıda kadının omuz verdiği Kıvrık'ın cenazesi, gözyaşlarıyla mezarlığa götürüldü. Kıvrık, gözyaşı ve dualarla toprağa verildi.