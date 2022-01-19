Muğla’da evcil hayvanlar kayıt altına alındı

Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde hayvancılık yapan E.G., ahırında koyunlarını telef olmuş halde buldu. E.G., o sırada bölgede bulunan 2 köpeği fark etti. E.G., tüfekle defalarca ateş ederek 2 köpeği öldürdü. İhbar üzerine ekipleri olay yerine ekipler sevk edildi. E.G.'nin silahına el konulup ifadesi alındı. Köpeklerin cansız bedenleri ise görevliler tarafından alınıp barınağa götürüldü. Köpeklerin koyunlara saldıran hayvanlar olup olmadığı bilinmezken, otopsiye götürülebileceği ifade edildi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, söz konusu olayla ilgili açıklama yaptı. Olayla ilgili üzüntüleri dile getiren Barış Saylak, gerekli incelemenin yapıldığını bildirdi. Saylak, "Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesinde 10'dan fazla koyununu telef ve yaralı olmuş vaziyette bulan çoban, öfke ile bölgede gördüğü 2 köpeği kafasından tüfekle vurarak öldürdüğü haberi bizleri derinden üzdü. Hem koyunların telef olmasından hem de 2 sahipsiz köpeğin öldürülmesinden duyduğumuz üzüntüyü bildirmek isterim. Buradan yetiştiricimize geçmiş olsun diyorum. Sahipsiz hayvanların rehabilitasyon ve kayıt işlemlerinin yerel yönetimlerin uhdesinde olduğunu ifade ederek, sahipsiz hayvanlara yönelik saldırı ve şiddet karşısında ihbarların DKMP ile İl/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından değerlendirildiğini ifade etmek isterim. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlümüz yetkilileri olay yerine intikal ederek gerekli incelemeleri yapmıştır. Buna göre 9 baş koyun parçalanarak telef olmuş, 20'ye yakın yaralı ve ağır yaralı hayvanın olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

5 BİN 663 ADET SAHİPLİ EVCİL HAYVAN KAYIT ALTINA ALINDI

Muğla genelinde sahipli evcil hayvanların kayıt altına alındığını belirten Saylak sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece sahipli hayvanların kayıt altına alınması İl ve İlçe Müdürlüklerimizin yetkisinde olup, konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isterim.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "Kedi Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında bugüne kadar ilimizde toplam 5 bin 663 adet sahipli kedi ve köpeğe mikroçip takılarak, petvet sisteminde kayıt altına almış bulunmaktayız"

SAHİPLİ TEHLİKE ARZ EDEN IRKLARDAN BİN 75 ADET KÖPEK KAYIT ALTINA ALINDI

Tehlikeli ırklarla ilgili çalışmaların da yapıldığını ifade eden Saylak, "Son zamanlarda tehlike arz eden ırklar nedeniyle yaşanan üzücü vakaların tekrarlanmaması amacıyla, kayıt süreleri 14/01/2022 tarihi itibarıyla son bulan, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı yasaklı 1075 adet köpek, kısırlaştırmaları yapılarak Petvet sisteminde kayıt altına alınmıştır. American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı hayvanlardan 07/12/2021 tarihinden önce gebe kalmış köpeklerin kayıtları, doğumlarından itibaren yavrularının 4 aylık olmasına kadar devam etmektedir" diye konuştu.

CEZASI VAR

İhmal edilen durumlarla ilgili cezaların olduğunu kaydeden Saylak, "Yönetmelik çerçevesinde hem serbest hekimler hem de Bakanlığımıza bağlı il ve ilçe müdürlükleri vasıtasıyla kimliklendirme ve kayıt işlemleri yapıldı. Buralarda, mikroçip uygulanan hayvanların sistem kayıtları yapılarak, hayvan sahiplerine evcil hayvan pasaportlarını verdik. Ama tehlikeli ırklar için 14 Ocak 2022 son gündü. Bu tarihten sonra sahiplenmek yasaktır.

Artık tehlikeli ırklar pasaportsuz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak. Özellikle çocuk oyun parkları ve yakınlarında dolaştırılamayacak. Uyarmak isterim ki kurallara uymayanlara ağır cezalar geldi.

Verilen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan ve kısırlaştırmayan hayvan sahiplerine 14.982 Türk Lirası para cezası uygulanarak, köpeklere el konulacak. Bu tarihten sonra bu köpeklerin sokağa terk etmeleri halinde ise köpek sahiplerine 40.860 Türk Lirası ceza verilecek. İhmal edilen durumlarda hapis cezası da var. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu hükmünce, sorumluluğu altındaki hayvanın başkaları için tehlike arz etmesi durumunda, sahiplerine 6 aya kadar hapis cezası da uygulanabiliyor" dedi.