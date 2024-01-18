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Giriş Tarihi: 18.1.2024 17:11

Muğla'da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da kamyonet, önce yol kenarında park galindeki otomobile, daha sonra da yanındaki sürücüsü Ali Olgun ile arkadaşı Filiz Erdem Ülgen'e çarptı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DHA
Muğla’da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Aydın- Muğla kara yolunda meydana geldi. Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Erkin Karagüllü'nün kullandığı 06 VM 158 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki 48 KJ 929 plakalı otomobile, ardından da yanındaki sürücüsü Ali Olgun ile arkadaşı Filiz Erdem Ülgen'e çarptı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Olgun ve Ülgen, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, Ülgen, hayatını kaybetti. Olgun'un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından kamyonetiyle kaçan Erkin Karagüllü, Denizli il sınırında jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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Muğla'da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
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