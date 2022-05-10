Muğla’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Erkan Bilgiç'in cansız bedeni ise savcının incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.