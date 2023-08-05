Muğla’da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Salihpaşalar mevkiinde İlyas Kördemir (47) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Kara'nın (54) kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Kara ve arkasında yolcu olan Samet Baş'ın hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İlyas Kördemir ile yanında bulunan kızı E.K. (18), Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.