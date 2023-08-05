Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 5.8.2023 01:02 Son Güncelleme: 5.8.2023 01:10

Muğla’da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

Muğla Menteşe’de bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ramazan Kara ve arkasındaki yolcu konumunda bulunan Samet Baş hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Salihpaşalar mevkiinde İlyas Kördemir (47) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Kara'nın (54) kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Kara ve arkasında yolcu olan Samet Baş'ın hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İlyas Kördemir ile yanında bulunan kızı E.K. (18), Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla’da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
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