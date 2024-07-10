Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da feci kaza: Ercan Zengingül yaşamını yitirdi!
Giriş Tarihi: 10.7.2024 12:02 Son Güncelleme: 10.7.2024 12:06

Muğla'da feci kaza: Ercan Zengingül yaşamını yitirdi!

Muğla Yatağan'da çok acı bir olay yaşandı. Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ercan Zengingül (57), olay yerinde hayata gözlerini kapadı...

DHA
Muğla’da feci kaza: Ercan Zengingül yaşamını yitirdi!

Feci kaza, saat 08.00 sıralarında Yatağan'ın Gökpınar Mahallesi yolunda yaşandı. Muğla'dan Gökpınar yönüne giden Ercan Zengingül'ün, kontrolünü yitirdiği 35 BLU 885 plakalı otomobil, yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Zengingönül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Zengingül'ün cenazesi otopsisi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da feci kaza: Ercan Zengingül yaşamını yitirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA