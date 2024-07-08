Muğla’da feci kaza! Hamile sürücü ağır yaralandı

Kaza, Düğerek Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düğerek'den merkez istikametine seyir halinde olan P.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü P.K.'yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan P.K.'nın hamile olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.