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Giriş Tarihi: 8.3.2022 17:44

Muğla'da feci kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Muğla’da feci kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kiş ide yaralandı.

Kaza, Marmaris-Datça karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki kamyonet ile H.A. yönetimindeki motosiklete çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen H.A. (25) ve yolcu konumundaki N.M.E. yaralandı. Kaza sonrası iddiaya göre kamyonet sürücüsü kamyoneti ile birlikte olay yerinden kaçarken olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Marmaris Devlet Hastanesindeki doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan motosiklet sürücüsü H.A. hayatını kaybetti. H.A.'nın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Yolcu konumundaki N.M.E.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



POLİS EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

Olayın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü Y.K.'yı kamyoneti ile birlikte Hisarönü Mevkii'nde yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Y.K. emniyete götürüldü.

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Muğla'da feci kaza! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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