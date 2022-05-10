Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 10.5.2022 17:23

Muğla'da feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

DHA
Muğla’da feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muğla'daki kaza, gece Antalya-Fethiye kara yolu Çaykenarı mevkisinde meydana geldi. Serdar Sarıkaya yönetimindeki 48 HN 349 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil Aydın'ın kullandığı 48 FC 637 plakalı kamyonetle çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada kamyonette bulunan Erkan Bilgiç yaşamını yitirirken, sürücüler ile otomobildeki Ahmet Sefa yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erkan Bilgiç'in cansız bedeni ise savcının incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA