Muğla’da feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada kamyonette bulunan Erkan Bilgiç yaşamını yitirirken, sürücüler ile otomobildeki Ahmet Sefa yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.