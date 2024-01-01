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Giriş Tarihi: 1.1.2024 12:41

Muğla'da feci kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü!

Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada, motosiklet sürücüsü Yasin İlban kurtarılamadı.

İHA
Muğla’da feci kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü!

Kaza, Patlangıç Mahallesi Ölü Deniz caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen İ.M.U. idaresindeki 48 HZ 491 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu test şeride geçti. Otomobil, yol kenarında motosiklet üzerinde bulunan Yasin İlban'a çarparak durdu. Kazada otomobilin çarpması ile savrulan İlban ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İlban'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İlban'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, otomobil sürücüsü İ.M.U. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Muğla'da feci kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü!
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