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Giriş Tarihi: 9.6.2022 03:51

Muğla'da feci kaza! Yaşlı kadın hayatını kaybetti, kocası ağır yaralı

İHA
Muğla’da feci kaza! Yaşlı kadın hayatını kaybetti, kocası ağır yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti, kocası ise ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Kaza, Muğla-Fethiye Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki otomobil, Yanıklar mevkiindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Günay Budak (72) ile Hasan Budak'a (69) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı çift yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri 72 yaşındaki Günay Budak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada Hasan Budak ise ağır yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü F.A. gözaltına alınırken, yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla'da feci kaza! Yaşlı kadın hayatını kaybetti, kocası ağır yaralı
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