Muğla’da fırtına uyarısı

Bodrum ile Kaş arasındaki denizlerde yarın kuvvetli fırtınanın beklendiği uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan uyarıda, yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildi. Fırtınanın 19 Ocak'ta etkisini kaybedeceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Bodrum- Kaş arasında rüzgarın, yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Çarşamba günü (19.01.2022) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Başta balıkçılar ve gemiciler olmak üzere fırtınanın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir"