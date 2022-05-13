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Giriş Tarihi: 13.5.2022 13:51 Son Güncelleme: 13.5.2022 14:17

Muğla’da fuhuş çetesi çökertildi

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Muğla’da fuhuş çetesi çökertildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp fuhşa zorladıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. 22 mağdur kadın kurtarıldı, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp zorla fuhuş yatırılmaya çalışıldığı bilgine ulaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçuyla ilgili fuhuş çetesine yönelik çalışma başlatıldı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya kapsamında 4 ay boyunca tespit edilen 15 şüpheliye fiziki ve teknik takip uygulandı. Dosya üzerinde yapılan alt yakalamalarda 2 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yürütülen çalışma neticesinde, 13 şüpheli şahsın yakalanması için kaldığı ikametlerde, bulundukları otel ve konaklama yerlerinde 9 adres Fethiye'de, 1 adres Köyceğiz'de olmak üzere toplam 10 adrese, 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler, Polis Hamdi Bey Karakolunda tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca dosya kapsamında fuhşa yönlendirilen 22 mağdur kadın kurtarıldı.

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Muğla’da fuhuş çetesi çökertildi
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