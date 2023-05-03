Muğla’da genç kızın şüpheli ölümü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde yaşayan MSKÜ İngilizce İktisat 3. sınıf öğrencisi Ece Kahraman'dan sabah saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Eve giren sağlık ekipleri, Kahraman'ı hareketsiz buldu.

Yapılan incelemede Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından Ece Kahraman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.