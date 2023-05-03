Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da genç kızın şüpheli ölümü
Giriş Tarihi: 3.5.2023 08:30 Son Güncelleme: 3.5.2023 09:16

Muğla’da genç kızın şüpheli ölümü

Muğla Menteşe’de MSKÜ İngilizce İktisat 3. sınıf öğrencisi Ece Kahraman, evinde ölü bulundu. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla’da genç kızın şüpheli ölümü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde yaşayan MSKÜ İngilizce İktisat 3. sınıf öğrencisi Ece Kahraman'dan sabah saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Eve giren sağlık ekipleri, Kahraman'ı hareketsiz buldu.

Yapılan incelemede Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından Ece Kahraman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu
Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!
Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES açıldı: 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak
Sizi kimin delirttiğini söyleyeyim mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kendi acıklı akıbetine baksın
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK iltisaklılara 'işe geri dönüş' vaadi! 'Namus sözü' verip binlerce kişiyi işten attı: Yerlerine terör sevicileri geçirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da genç kızın şüpheli ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA