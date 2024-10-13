Muğla’da genç motosikletli kazada öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Düğerek Mahallesi çayır yolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobille, motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklendi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Arda Yağlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.