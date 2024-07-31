Muğla’da göçmen kaçakçılarına darbe

Muğla'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla 29 Temmuz 2024 tarihinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma yapıldı. Buna göre Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik icra edilen operasyonlarda 14 şüpheli organizatör yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 12'si tutuklandı, 2 şüpheli organizatör adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 3 minibüs, 2 kamyonet, 1 otomobil ve 1 motosiklet olmak üzere 7 araç ele geçirildi. Olaylarda kullanılan ve yakalanan araçlara 99 bin 47 TL para cezası uygulandı. Muğla'da toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla çalışmalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.