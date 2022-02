Muğla’da göçmenlerin dramı devam ediyor

Muğla açıklarında, can salı ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından Marmaris açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 82 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında ise can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça'da görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Toplam 129 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.