Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da havalimanları 2023’te 9 milyon yolcuya hizmet verdi
Giriş Tarihi: 18.1.2024 14:36 Son Güncelleme: 18.1.2024 15:09

Muğla’da havalimanları 2023’te 9 milyon yolcuya hizmet verdi

Doğa harikası, turizmin gözde merkezi Muğla’da 2023 yılı rekorlar yılı oldu. Dalaman Havalimanı 5 milyon 247 bin 488 turisti ağırlarken, Milas Bodrum Havalimanından ise 4 milyon 56 bin 636 turist geldi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da havalimanları 2023’te 9 milyon yolcuya hizmet verdi

Muğla'da 2023 yılı rekorlar yılı oldu. Deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra antik kentleri ile ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı. 2023 yılında 3 milyon 395 bin 947 yabancı turistin Muğla'ya gelirken, bu rakamın yerli turistlerle birlikte 10 milyonu bulduğunu bildirildi. 2023 yılında Muğla'daki havalimanlarında da yoğunluk yaşandı.

HAVALİMANLARINDAN 9 MİLYON YOLCU

Dalaman Havalimanında 2023 yılı boyunca 5 milyon 247 bin 488 yolcu ağırladı. Milas Bodrum Havalimanında Cumhuriyetin 100. yılında 4 milyon yolcu sayısı aşılarak 2023 yılında İç ve Dış hatlarda toplamda 4 milyon 56 bin 636 yolcuya hizmet sağlandı. 2022 yılında hizmet sunulan yolcu sayısı 3.915.509'du.

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Muğla’da havalimanları 2023’te 9 milyon yolcuya hizmet verdi
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