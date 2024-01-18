Muğla’da havalimanları 2023’te 9 milyon yolcuya hizmet verdi

Muğla'da 2023 yılı rekorlar yılı oldu. Deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra antik kentleri ile ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı. 2023 yılında 3 milyon 395 bin 947 yabancı turistin Muğla'ya gelirken, bu rakamın yerli turistlerle birlikte 10 milyonu bulduğunu bildirildi. 2023 yılında Muğla'daki havalimanlarında da yoğunluk yaşandı.

HAVALİMANLARINDAN 9 MİLYON YOLCU

Dalaman Havalimanında 2023 yılı boyunca 5 milyon 247 bin 488 yolcu ağırladı. Milas Bodrum Havalimanında Cumhuriyetin 100. yılında 4 milyon yolcu sayısı aşılarak 2023 yılında İç ve Dış hatlarda toplamda 4 milyon 56 bin 636 yolcuya hizmet sağlandı. 2022 yılında hizmet sunulan yolcu sayısı 3.915.509'du.