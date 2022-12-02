Muğla’da horlama cinayeti: Uyuyan arkadaşını 20 yerinden bıçakladı!

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Muzaffer E. gözaltına alınırken, savcının incelemesinin ardından Maral'ın cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli Muzaffer E.'nin psikolojik sorunlarının bulunduğu ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.